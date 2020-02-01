بعد جوائز الغرامي..بيلي إيليش في الأوسكار

ميرنا وليد - بيروت - تستعد المغنية ​بيلي إيليش​ البالغة من العمر 18 عاماً الحائزة على جوائز غرامي الموسيقية، لتقديم فقرة خلال حفل الأوسكار المقرر الشهر المقبل، حسبما أكد منظمو حفل الأوسكار يوم الأربعاء.

الأمر أثار الجدل حول ما إذا كانت ستؤدي المغنية المذكورة للمرة الأولى أغنيتها الخاصة بفيلم جيمس بوند الجديد، حيث أنها شاركت في كتابة أغنية فيلم جيمس بوند الجديد الذي سيكون بعنوان ”لا وقت للموت“ (نو تايم تو داي) وستسجلها بصوتها.

ويقام حفل الأوسكار في هوليوود في التاسع من شباط/فبراير، وتجدر الإشارة أن فيلم جيمس بوند الجديد من المقرر طرحه في نيسان/أبريل.

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