محمد خير الجراح سفيراً للنوايا الحسنة

ميرنا وليد - بيروت - كرم وفد المنظمة العالمية لحقوق الإنسان برئاسة المفوض بأعمالها في سوريا الدكتور السفير يحيى الجليل، الممثل السوري ​محمد خير الجراح​ على خشبة مسرح سينما الخيام كسفيراً للنوايا الحسنة للسلام والإنسانية عقب انتهاء العرض المسرحي "سلطان زمانو" الذي يشارك فيه الجراح مخرجاً وممثلاً.

وأعرب الجراح عن سعادته الكبيرة بهذا التكريم، مؤكداً أن ذلك سيحمله مسؤولية كبيرة، وأهداه لحضور العرض ولسوريا ومدينته حلب.

" سلطان زمانو " من تأليف سعيد الحناوي وبطولة وإخراج محمد خير الجراح.

ويشارك في بطولة العرض كل من أريج خضور وسمير الشماط ومحمد سويد ورشا رستم وأحمد حجازي وفادي الحموي.



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