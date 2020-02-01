تراند اليوم : سعاد حسني حاولت الإنتحار من مجمع التحرير : علشان بتحب عبد الحليم حافظ

هذه قصة جديدة تماما عن عشق سعاد حسني للعندليب عبد الحليم حافظ . تقول القصة في تفاصيلها النهائية أن السندريلا حاولت الإنتحار من مجمع التحرير لأنها تعشق عبد الحليم وعايزة تتجوزه .

«صورة نادرة تكشف غيرة عبدالحليم حافظ على سعاد حسني عندّما شاهدها ترقص مع شخص غريب»، عنوان يُوضع دائمًا برفقة صورة عبد الحليم وسعاد حسني، دون الإشارة إلى التفاصيل، رغم أن الصورة لها قصة تكشف تفاصيل من علاقة سعاد حسني وعبدالحليم.بدأت القصة من فيلم «السبع بنات»، عام 1961، حينما كان يعمل الصحفي، أحمد عثمان، محررًا بجريدة «أخبار اليوم».

وطُلب منه أن يجري تحقيقًا صحفيًا عن السبع بنات في الفيلم بدءًا من، نادية لطفي، زيزي البدراوي، وحتى سعاد حسني، وبالفعل ذهب «عثمان» في اليوم التالي ليُجري التحقيق، تحدث إليهنّ جميعًا، ونُشر الموضوع فيما بعد، وكانت النتيجة «تاني يوم كلمتني نادية لطفي شكرتني، لكن سعاد متصلتش»، حسبما قال في برنامج «الستات مبيعرفوش يكدبوا».

وبعد مرور شهر، التقى «عثمان» بسعاد حسني مرة أخرى، عندما ذهب ليكتب خبرًا عن فيلم من إنتاج، «أنطوان تاكفور»، كانت سعاد بطلته، كما قال: «رحت الاستديو أكتب خبر عن الفيلم، سعاد إدتني عنوانها في المهندسين وتليفونها وقالتلي نتقابل، كُنت أروح أزورها ونقعد نتكلم، كانت بنت ذكية وموهوبة ودمها خفيف».

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نشأت فيما بعد قصة حُب بين «عثمان» وسعاد حسني، إلى أن جاء يوم وقالت لهُ «أنا محتارة بينك وبين عبدالحليم»، ولتُنهي الحيرة التى تعرضت لها، قامت باختلاق موقف في فندق الهيلتون، حسبما روى «عثمان» لـ «الأهرام المسائي»: «عزمتني في الهيلتون‏، انتظرتها شوية في اللوبي‏، حتي جاءت‏ وبعد فترة وصل عبدالحليم حافظ‏،‏ الذي لم أكن أعرف أنه معزوم مثلي‏.

ثم صعدنا إلي الروف‏،‏ طبعا كنت أعرف عبدالحليم معرفة سطحية‏،‏ أنا صحفي صغير وهو نجم كبير‏، بعد ذلك أرادت سعاد ترقص فرقصت معها‏، لأن عبدالحليم ما كانش بيعرف يرقص».أكمل «عثمان» الموقف، قائلاً: «ولما جاء الحساب، قال حليم إنه لا يحمل نقودًا، اتدبست في الحساب ودفعت حوالي ‏30‏ جنيها وكانت هي كل الفلوس التي كانت معي لآخر الشهر‏،‏ وقعدت أستلف طوال الشهر من الأستاذ كامل الشناوي .

بعد كده تطورت الأمور بيننا‏، وكانت سعاد تقول لي بصراحة أنا محتارة بينك وبين عبدالحليم‏».وأضاف: «وفي حفل عيد ميلادها الذي عملته في بيت الكاتب الصحفي لويس جريس وزوجته الفنانة سناء جميل وحضره كامل الشناوي وأحمد بهاء الدين وعبدالحليم حافظ وآخرون‏، رقصت أنا وسعاد حسني‏، وكنا نستعد للخطوبة‏، وأخذت لنا صورة أنا وسعاد نرقص معا‏، وعبدالحليم جالس علي الكنبة‏..‏ ونشرت الصورة في مجلة روزاليوسف‏،‏ وتلك كانت الصورة الوحيدة التي جمعتنا نحن الثلاثة في كادر واحد».

لم يكُن يعلم «عثمان» حينها، أن سعاد حسني تحب عبدالحليم حافظ، وتريد أن تغيظه به، فبعد أسبوع، اتصل بها هاتفيًا وسألها عن قرار الارتباط به، فأجابت بأنها ‏محتارة بينه وبين عبدالحليم وأنها حاولت الانتحار من فوق مجمع التحرير‏، لولا أن بعض العاملين أنقذوها في آخر لحظة، ليكون رد «عثمان»: «منذ تلك اللحظة تأكدت أن سعاد حسني تعشق عبدالحليم‏،‏ وأنها لم تحب أحدا غيره»‏.‏