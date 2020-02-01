هل تقصدت ديانا حداد اثارة الجدل مع هذا الشاب الوسيم؟

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Feb 01, 2020
أثارت الفنانة ديانا حداد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت صورة لها عبر حسابها على انستغرام ظهرت فيها الى جانب شاب لم تكشف عن هويته. وعلقت على الصورة قائلة: “القلب الحنون”.
هذه الصورة أحدثت بلبلة بين المتابعين وجمهور “حداد” حيث انتابهم الفضول لمعرفة هوية الشاب الذي يحتضن ديانا خاصة أنها لم تذكر هويته، ومنهم تساءل هل هو حبيبها؟
إلا أن العديد من المتابعين ردّوا على المتسائلين كاشفين ان الشخص ليس حبيب ديانا بل هو شقيقها فادي حداد.
فهل تقصدت ديانا حداد أن لا تكشف عن هوية الشخص الذي يقف الى جانبها لتثير الجدل خاصة أنه كان باستطاعتها ان توضح بتعليقها خاصة أننا في عالم افتراضي وهناك آلاف من المتابعين لا يعلمون صور اشقائها.
هذه ليست المرة الاولى التي تتقصد ديانا أن تثير ضجّة من حولها، فقد سبق وأثارت التساؤلات روّاد الإنترنت حول حقيقة زواجها للمرة الثانية بعدما علّقت على صورتها بعبارة “دعواتكم” مُرفقة بـ “إيموجي” خاتم زواج. ليتضح لاحقاً أنه اعلان مجوهرات.
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