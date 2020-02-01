نوال الزغبي فائقة الجمال والاناقة في حفل المكسيك

أحيت النجمة الذهبية نوال الزغبي حفلاً غنائياً في مدينة كانكون – المكسيك تكلل بالنجاح، وذلك بعدما قدّمت مجموعة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة وسط تفاعل الحضور الذي غنى ورقص مع الذهبية حتى ساعات الصباح الاولى.

خطفت نوال الأنظار باطلالة ساحرة بعدما اختارت لهذه الحفلة فستاناً من توقيع المصمم اللبناني العالمي جورج حبيقة.

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وقد لاقت اطلالتها هذه اعجابًا من قبل المتابعين، خاصة بعد ان نشرت نوال عدد من الصور على حسابها عبر انستغرام، الامر الذي جعل جمهورها “يتغزّل” بها ويبدي اعجابه بجمالها وأناقتها الدائمة.

من جهة أخرى، تستعد “الزغبي” لطرح أغنية جديدة بعنوان “القوية” قبل عيد الحب في 14 شباط المقبل، من إنتاج شركة “روتانا”، والتي تتعاون فيها مع الشاعر مازن ضاهر، الملحن فضل سليمان والموزع جيمي حداد.

وكما سبق وكشفنا ان أغنية “القوية” من أجمل ما غنت الذهبية نوال الزغبي مؤخراً، خاصة ان الشاعر مازن ضاهر يطرح موضوعاً رائعاً وهو بات من الأسماء التي تُبشر بمستقبل باهر في كتابة الشعر الغنائي وحقق نجاحات نوعية حتى اليوم. أيضاً حدث ولا حرج عن الملحن المتميز فضل سليمان الذي بات النجاح حليفه في كل عمله يطرحه والذي استحق عن جدارة لقبنا “صانع الهيتات”.