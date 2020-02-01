محكمة مصرية تسدل الستار على اتهام نجل أصالة بالقتل.. ماذا حدث؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أسدلت محكمة مصرية الستار على القضية المتهم فيها نجل الفنانة السورية أصالة نصري خالد أيمن الذهبي في واقعة قتله الشاب هاني شاكر محمد عبد الهادي، جرّاء صدمه بسيارته بانقضاء الدعوى الجنائية بعد إتمام التصالح مع أهل القتيل.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى ديسمبر 2018 حينما تبلغ قسم شرطة القاهرة الجديدة بلاغا بوجود حادث كبير تبيّن اصطدام الشاب هاني شاكر أثناء قيادته لدراجة بخارية من سيارة ملاكي واتضح أنه نجل الفنانة أصالة عقب تفريغ الكاميرات بمحل الواقعة.

وسلم خالد الذهبي نفسه إلى الأجهزة الأمنية بمصر واعترف بارتكابه الحادث من دون قصد وجرى طوال مدة العام المنصرم جلسات من أجل التصالح مع أهل القتيل حتى انتهت بالتصالح مقابل مليون جنيه، حسب أقوال والد المجني عليه شاكر محمد عبد الهادي.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في مصر، أن المتسبب في الحادث قائد السيارة رقم "ر.ج.ص 579" ملاكي مصر، وفر هاربا، ولكن وجدت اللوحة الأساسية للسيارة قيادته في مكان الحادث.

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وحسب أوراق القضية، حددت الأجهزة الأمنية المتهم عقب إجراء التحريات اللازمة، حيث تبين بالاستعلام من جهة المرور عن مالك السيارة أرقام "ر. ج. ص، 579" أنها ماركة بنتلي صادرة من مرور الجزيرة باسم المالك طارق رياض العريان، وحددت الرقم القومي الخاص به.

وتبيّن عقب مناظرة جثة القتيل، وجود كسر بالساقين اليمنى واليسرى، وكسر آخر بالجمجمة، وجرح قطعي بالحاجب الأيمن، حيث تم نقل جثمان المتوفى بسيارة الإسعاف رقم "273 ي. ن. د" كود "2842"، إلى مستشفى القاهرة الجديدة.

جدير بالذكر أن العلاقة بين خالد الذهبي ونجله خالد، عانت من القطيعة لمدة سنوات، بعد طلاق والده لأمه النجمة أصالة، حتى عادت المياه لمجاريها نهاية نوفمبر الماضي؛ إذ فضل خالد الذهبي وشقيقته شام الوقوف بجانب أصالة، ومهاجمة والدهما إثر الطلاق.

وانفصلت الفنانة السورية أصالة نصري، مؤخرا عن المخرج المصري طارق العريان، بمنشور لهما على حساباتهما بمواقع التواصل الاجتماعي، أوضحا فيه إتمام الانفصال بعد سنوات طويلة نتج عنها انجابهما ولدين، وكشفت عدة منشورات لاحقة لأصالة أن أسباب انفصالها نتيجة الخيانة.