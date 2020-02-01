محامي ابنة أحمد الفيشاوي يطالب وزارة الداخلية بسرعة القبض على الفنان

كشف المحامي شعبان سعيد، وكيل هند الحناوي طليقة النجم أحمد الفيشاوي وأم ابنته لينا، تفاصيل جديدة في قضية النفقة الشهيرة، والتي بسببها تم إصدار قرار بالحبس لمدة سنة واحدة، وذلك في جنحة امتناع عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور.

وقال شعبان، إنه سيتقدم بطلبات لوزارة الداخلية لسرعة القبض على الفنان أحمد الفيشاوي، لأنه يعد هاربًا، وذلك لتنفيذ الحكم الصادر ضده بعد مدهم بعناوينه المختلفة.

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنح الدقي، بمعاقبة الفنان أحمد الفيشاوي ، بالحبس لمدة سنة واحدة، وذلك في جنحة امتناع عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور أقامها ضده المحامي شعبان سعيد، وكيلًا عن ابنته لينا الفيشاوي.

وصرح شعبان سعيد المحامى بالنقص ومحامي لينا الفيشاوي، أن الحكم جاء بعد إنذار الفيشاوي وعرقله التنفيذ والتهرب من التنفيذ وتهريب أمواله للخارج ورفض السداد بالطرق الوديه.

و قبلت محكمة الأسرة، التظلم المقدم من طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، هند الحناوي، بعد تقدمها بطلب لإلغاء منع قرار ابنتها من السفر، وقررت المحكمة إلغاء القرار.

وكانت المحكمة في وقت سابق، قد قررت منع لينا الفيشاوي، ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، من السفر، إلا أن والدتها قررت التظلم على الحكم، ليصدر قرار اليوم بالإلغاء، حيث جاء الحكم في الدعوى رقم 1183 لسنة 2019، إلغاء أمر منع السفر، واعتباره كأن لم يكن، وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه.

قد يهمك أيضا:

حبس الفنان أحمد الفيشاوي سنة بسبب عدم إنفاقه على ابنته لينا

أحمد الفيشاوي يتعرض لهجوم عنيف بسبب فيديو مع ابنة زوجته