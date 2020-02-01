سامح الصريطي يكشف عن الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي

شهدت الحالة الصحية للفنانة الكبيرة نادية لطفي، تدهورا “الأربعاء” 29 يناير ، حيث تتواجد داخل غرفة للعناية المركزة بأحد مستشفيات بالقاهرة.

ويتابع الأطباء المعالجون حالتها أولا بأول، حيث وضعت على جهاز للتنفس الصناعي، وذلك بعدما كانت حالتها قد استقرت بعض الشيء خلال الأيام الثلاثة الماضية، غير أن حالتها الصحية تدهورت مجددا اليوم.

وبسؤال الفنان سامح الصريطي عن الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي، قال: “أطلب من جميع محبيها وجمهورها الدعاء لها بالشفاء، فهي في حاجة إلى دعوات الجميع”.

ودخلت الفنانة الكبيرة نادية لطفي، العناية المركزة بمستشفى المعادي العسكري مساء الخميس الماضي، كما وضعت على جهاز التنفس الصناعي، بعدما شعرت بضيق شديد في التنفس، بسبب تعرضها للأنفلونزا، بالإضافة إلى بعض المضاعفات الأخرى.

وتطارد النجمة الكبيرة شائعات وفاتها من وقت لآخر، كان آخرها هذا الشهر، بعدما احتفلت بعيد ميلادها الـ 83 يوم الجمعة الموافق 3 يناير، وتميزت نادية لطفي بمشوارها الفني الحافل بالكثير من الأعمال المميزة ومن أعمالها الفنية: “الناصر صلاح الدين، السبع بنات، الخطايا، أبي فوق الشجرة، والمومياء، قاضي الغرام ،الحياة حلوة”.

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