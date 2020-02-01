شكرا لقرائتكم خبر عن سندرين كيبرلان تترأس حفل توزيع جوائز "César" الـ45 فى فرنسا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد حفل توزيع جوائز "César" واحدا من أهم الأحداث الفنية فى العالم، فينتظره الملايين من عشاق السينما والمعنيين بها، ومن المقرر أن يقام حفل "César" الـ45 يوم 28 فبراير الجارى فى فرنسا، وقد تم اختيار النجمة الفرنسية سندرين كيبرلان لتكون رئيسة الدورة الحالية، وهو الخبر الذى تم تداوله بكثافة عبر المواقع الفنية وأبرزهم "Le HuffPost".

وتمتلك سندرين كيبرلان ذات الـ51 عاما تاريخا فنيا ومهنيا مذهلا، حيث تستمر مسيرتها الفنية لـ30 عاما كاملة قدمت خلالها عددا كبيرا من العمال الفنية الناجحة، ومن أبرز هذه الأعمال "Mademoiselle Chambon" و"A View of Love" و"Beur sur la ville" و"Pauline detective"، وغيرها.

ولم يعلم البعض أن سندرين كيبرلان تم ترشيحها للمنافسة على جوائز "César" 9 مرات فازت بها مرتين من هذه الترشيحات. يذكر أن بوستر حفل جوائز "César" لهذا العام تتصدره النجمة العالمية آنا كارينا التى توفيت شهر ديسمبر الماضى بعد صراع مع مرض السرطان، وهى تعد واحدة من أهم الشخصيات الأسطورية فى السينما الفرنسية، وجاء وضع صورتها على بوستر الحفل تكريما لها ولمسيرتها الفنية الرائعة، وكانت الصورة المتصدرة للبوستر هى بعدسة جورج دامبير والتقطت فى عام 1959 لمجلة "elle"، ولم لم تكن آنا كارينا عارضة الأزياء البالغة من العمر تسعة عشر عاما تدرك فى ذلك الحين أنها ستلهم صناعة السينما بأكملها لاحقا.