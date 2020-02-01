شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. طارق فؤاد: مابحبش دلع سميرة سعيد.. وأنغام قرأت لها قرآن وعمرها شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان طارق فؤاد إنه يحب صوت الفنانة سميرة سعيد فى الأغانى الدرامية فقط، ولا يحبها فى أغانى الدلع، وأوضح فى حوار لليوم السابع "مابحبش الدلع بتاعها ومابصدقهوش، سميرة سعيد من أحلى الأصوات اللى بتعمل دراما وأجمل ما غنت إحكى ياشهرازاد، وقال جانى بعد يومين"، مشيرا إلى أنه لم يتعاون معها لكنهما أصدقاء.

وتابع "كما أحب أصوات أنغام وشرين وآمال ماهر، وأبو، ومصطفى شوقى، ومن نجوم الغناء الشعبى طارق الشيخ، عبد الباسط حمودة".

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وأردف قائلا "لم أتعاون مع أنغام لكن شيلتها وهى عمرها شهر عندما زرت منزلهم مع عمها عماد عبد الحليم، خدنى من المدرسة وقال لى تعالى أخويا خلف وقرأت لها قرآن وهى رضيعة".

وأشار طارق فؤاد إلى أنه كان سيلحن أغنية "أكتبلك تعهد" لشيرين، حيث أخذت الكلمات من الشاعر بهاء الدين محمد وأعطتها له ليلحنها، لكنها نسيت، وحتى الآن لا يزال اللحن لديه بالبيانو، قائلا: "فوجئت بالأغنية تغنيها أنغام من ألحان إيهاب عبد الواحد، واللحن بتاعه يجنن لكن أنا عامل اللحن شكل تانى".

وخلال الحوار الذى ينشر قريبا قال الفنان طارق فؤاد: "فى ناس طلعت على إيدى ومنهم شيرين، ريهام عبد الحكيم، ومى فاروق، كما اكتشفت موهبة الشاعر فوزى إبراهيم وكان يمثل معى فى مسرحية رابحة، وهناك فنانون كانوا يقفون ورائى فى الكورال لكن لن أقول أسماءهم لأنهم أصبحوا نجوم كبار".

كما تحدث عن الهضبة عمرو دياب قائلا "عمرو دياب صاحبى وكان معايا فى المعهد وبحب صوته وهو من الأصوات المجتهدة، التى نرفع لها القبعة".