كتب امير فتحي في السبت 1 فبراير 2020 05:55 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” ناهد السباعي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها وللفتاة المصرية التي تدعى ” زلابية ” والتي تعرضت للتنمر على مواقع التواصل الإجتماعي مؤخرا بسبب شكلها بعد انتشار صورا لها من خطوبتها وترك خطيبها لها بعد ذلك .
وكتبت ناهد السباعي في تعليقها على الصورة رسالة وجهتها إلى تلك الفتاة مشيرة إلى إنها تعرضت له خلال مسلسلها ” هبة رجل الغراب ” وتقدم الدعم لها .
فكتبت : ” افتكرت هبة قوي لما شوفت زلابية الحلوة .. بصي يا قمر الراجل الي ميحبكيش من جواكي قبل براكي يبقي ميستهلش قلبك الابيض ده .. هبة معملتش عمليات تجميل هبة شالت الحسنة وحطت ميك اب حلو زيك بالظبط .. كل بنات العالم لو حطوا ميك اب مش حلو هيغير شكلهم و انت اصلا حلوة ” .
و تابعت : ” ياما ممثلين اتعرضوا للتنمر علي شكلهم زيك و اكتر وأنا واحده منهم .. ثقي في ربنا إنه شايلك الأحسن لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع و فرحك اللي جاي انا هتعزم عليه و نعملك احلي ليلة لاحلي بنوتة ” .
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كانت هذه تفاصيل خبر ناهد السباعي تعلق على واقعة ” زلابية ” : ” أنا اتعرضت للتنمر على شكلي زيك “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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