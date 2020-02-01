مصرع نجل مذيعة مصرية برصاصة طائشة بسبب ” الهزار “

كتب امير فتحي في السبت 1 فبراير 2020 05:55 مساءً - لقى نجل المذيعة بقناة النهار الفضائية المصرية ” مروة ميمي ” والذي يدعى كريم ويبلغ من العمر 15 عاما مصرعه على يد أحد أصدقائه برصاصة عن طريق الخطأ .

حيث كان يتواجد في إحدى الشقق بمنطقة الزمالك برفقة 4 من أصدقائه .. وقام أحدهم بإخراج مسدس والده على سبيل الهزار معهم وأثناء اللعب به خرجت منه طلقة أصابت رأس كريم .

والتي أدت إلى حدوث فتحة دخول وخروج برأس المجني عليه وتسببت في وفاته في الحال .

وبعد سماع الأهالي دوي إطلاق النار داخل الشقا قاموا بإبلاغ الشرطة التي انتقلت على الفور إلى مكان الحادث .

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وتم تحرير محضر عن الواقعة وتم التحفظ على السلاح المستخدم وإحالته للنيابة التي تولت التحقيق مع المتهم .