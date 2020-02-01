فن ومشاهير

مصرع عروسين مصريين ليلة الدخلة داخل شقتهما

0 نشر
ريهام عسل 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

كتب امير فتحي في السبت 1 فبراير 2020 05:55 مساءً - كشفت وسائل إعلام محلية اليوم السبت عن وفاة عروسين مصريين داخل شقتهما شمال القاهرة بسبب تسرب الغاز الذي أدى إلى اختناقهما .

واكتشف أهالي العروسين جثتيهما في الصباح الذي أعقب ليلة الدخلة أثناء زيارتهما بعد أن طرقوا الباب لأكثر من ساعة دون رد مما دفعهم إلى كسر الباب ليجدوا جثث الضحايا وقاموا بإبلاغ فرق الإسعاف والشرطة .

وانتقل رجال الأمن إلى مكان الواقعة واكتشفوا حدوث تسرب غاز داخل الشقة نتج عنه وفاة العروسين نتيجة الاختناق .

Advertisements

واستبعدت التحقيقات الأولية وجود أي شبهة جنائية حيث أكدت المعاينة سلامة جميع منافذ ومخارج الشقة وتحرر المحضر اللازم حول الواقعة وتولت النيابة التحقيق .

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع عروسين مصريين ليلة الدخلة داخل شقتهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا