مصرع عروسين مصريين ليلة الدخلة داخل شقتهما

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كتب امير فتحي في السبت 1 فبراير 2020 05:55 مساءً - كشفت وسائل إعلام محلية اليوم السبت عن وفاة عروسين مصريين داخل شقتهما شمال القاهرة بسبب تسرب الغاز الذي أدى إلى اختناقهما .
واكتشف أهالي العروسين جثتيهما في الصباح الذي أعقب ليلة الدخلة أثناء زيارتهما بعد أن طرقوا الباب لأكثر من ساعة دون رد مما دفعهم إلى كسر الباب ليجدوا جثث الضحايا وقاموا بإبلاغ فرق الإسعاف والشرطة .
وانتقل رجال الأمن إلى مكان الواقعة واكتشفوا حدوث تسرب غاز داخل الشقة نتج عنه وفاة العروسين نتيجة الاختناق .
واستبعدت التحقيقات الأولية وجود أي شبهة جنائية حيث أكدت المعاينة سلامة جميع منافذ ومخارج الشقة وتحرر المحضر اللازم حول الواقعة وتولت النيابة التحقيق .
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