القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي إنه لا يعتقد أن لاعبه المصري محمد صلاح يفكر في الرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وانتقل صلاح إلى ليفربول في صيف 2017 قادما من روما الإيطالي، وحقق مع الفريق العديد من الإنجازات الفردية والجماعية، أبرزها لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.
وأوضح كلوب، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية، أنه يشعر بالارتياح إزاء جميع التكهنات التي تلمح لرحيل أحد لاعبيه عن الفريق عقب نهاية الموسم الحالي.
وبسؤاله عن احتمالية بقاء صلاح مع الفريق، عقب بقوله: "أعتقد ذلك، هل سمعتم أخبارا مختلفة؟ هو يشعر بالاستقرار هنا وأعتقد أنه يرغب في الاستمرار لفترة طويلة".
وأشار كلوب إلى أن "الشغف لتحقيق البطولات بجانب الاستقرار عاملان مهمان في هذا الشأن، ويبدو لي أن صلاح مستمر".
وكانت تقارير صحيفة أشارت إلى أن صلاح يمتلك عروضا من عدة أندية، بعد تألقه اللافت للنظر على مدار موسمين ونصف الموسم مع فريق ليفربول بمختلف البطولات، محليا وقاريا ودوليا.
كانت هذه تفاصيل خبر كلوب يوضح حقيقة رحيل محمد صلاح عن ليفربول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.