راشد الماجد وماجد المهندس يحطمان رقما قياسيا في ختام "دبي للتسوق"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحيا المطربان السعودي راشد الماجد والعراقي ماجد المهندس حفلاً غنائيا ضخماً، في دبي، ضمن الاحتفالات الختامية لمهرجان دبي للتسوق.

وكسر الحفل الرقم القياسي لعدد حضور الحفلات في دبي، حيث تجاوز العدد 14 ألف متفرج، امتلأت بهم جنبات مسرح "كوكا كولا أرينا" في دبي.





وافتتح ماجد المهندس الحفل بأغنيته "عاشق دبي"، وعبر عن سعادته بالعودة للغناء في دبي بعد غياب دام أكثر من عام، ثم تابع وأطرب الحاضرين بمجموعة من أغانيه ومنها "تناديك"، "أنا بلياك"، "عطشان" وغيرها من الأغاني التي اشتهر بها عبر مشواره الفني الحافل.

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وافتتح الفنان راشد الماجد وصلته الغنائية بـ"يا ناسينا"، وقدم مجموعة من أغنياته مثل "تأخرتي"، "بترجعين".

وتصدر الماجد تويتر عقب انتهاء الحفل، من خلال هاشتاق"راشد_ الماجد_ في_ دبي" الذي عبر خلاله عدد كبير من الجماهير عن إعجابهم بأدائه وقاموا بنشر مقاطع مصورة من الحفل.



