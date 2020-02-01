حكم بالإعدام ضد الإرهابي هشام عشماوي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحال القضاء المصري أوراق 37 متهماً إلى مفتي البلاد، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم؛ من بينهم الإرهابي هشام عشماوي، في القضية التي تعرف باسم "أنصار بيت المقدس".

عبر هذه السطور نتناول الصندوق الأسود للإرهابي هشام عشماوي، الذي كان ضابطاً في القوات الخاصة المصرية قبل أن يصبح إرهابياً خطيراً في 2012، واعتقلته قوات الجيش الوطني الليبي في درنة شرقي ليبيا، خلال معارك لدحر المجموعات الإرهابية التي كانت تسيطر على المدينة.

عشماوي أحد أخطر الإرهابيين في المنطقة، وألقي القبض عليه في ليبيا في أكتوبر/تشرين الأول 2018، ليتم تسليمه إلى السلطات المصرية في مايو/أيار 2019.

ومنذ هذا الوقت بدأت رحلته مع المحاكم في عشرات الجرائم الضالع فيها، وبدأت في مصر إعادة محاكمة الإرهابي الخطير أمام القضاء العسكري، بتهم تتعلق بـ"تنفيذ عمليات إرهابية" في يونيو/حزيران 2019.

ومن أبرز الجرائم الإرهابية المتورط فيها التنظيم الإرهابي، تفجير مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء، واستهداف موكب وزير الداخلية الأسبق، واغتيال قيادات أمنية.