رودريغ سليمان زار طبيبًا نفسيًا ويقول: “ما تكرهوني أنا ما خصني”

ينطلق يوم الاحد في الثاني من شباط/فبراير، المسلسل الدرامي الاجتماعي التشويقي “العودة”، كتابة رائد أبو عجرم، ومعالجة درامية لطارق سويد وإخراج إيلي السمعان، انتاج ايغل فيلمز بالتعاون مع mbc studios والذي ستعرضه شاشة MBC4.

تتوزع البطولة بين نيكولا معوض، دانييلا رحمة، وسام فارس، إيهاب شعبان، رودريغ سليمان، ريم خوري، أسعد رشدان، إيلي متري، نغم أبو شديد، رانيا عيسى، أندريه ناكوزي، هيام أبو شديد، مجدي مشموشي، وسام صباغ، جمال حمدان، ليزا دبس، كريستيان الزغبي، شربل زيادة، ساشا دحدوح، يمنى ابو حنا، تمار أفاكيان وسواهم.

قبل ساعات من انطلاق العمل، توجه رودريغ سليمان الى المشاهدين طالباً منهم أن لا يكرهونه بسبب شخصية “ريان” التي يجسدها في المسلسل. وقال: (ستكرهون شخصيّة ريان ولكن لا تكرهونني معها، أنا لا دخل لي.. هذا هو في “العودة”).

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يلعب “سليمان” شخصية الرجل الانتهازي والوصولي ومحور الشر، فهو الشخص الأكثر تعقيداً والمليء بالعقد النفسية. عن هذا الدور يقول رودريغ: “أنني أبحث عن الشخصيات التي لا تشبهني، وهي تستهويني جداً، ولأن هذه الشخصية لها تركيبة نفسية معينة فقد زرت طبيباً نفسياً وبحثت عن كيفية تعاملها في مختلف المواقف، كما شاهدت أفلاماً من السينما العالمية عن شخصيات مشابهة”، لافتاً إلى “أنني خلال العمل تتطور شخصية ريان التي أقدمها هنا، ضحكته التي تأخذ منحى هستيرياً، ومواقفه ما يجعلني مترقباً لأيام التصوير ومتحمساً له”.

ويضيف سليمان أن “ريان هو الزوج الذي يعنف زوجته التي تلعب دورها “رانيا عيسى”، هو الرجل الانتهازي الوصولي، والأستاذ الجامعي الذي استقال تحت وطأة ظروف معينة، لديه حب السيطرة وجنون العظمة، وعندما يشعر بأنه يفقد السيطرة على زمام الأمور يتجه لاستعمال العنف، فضلاً عن كونه كان يتحرش بطالباته ويستدرجهن لعلاقات، كما أنه نائب رئيس بلدية ويريد أن يصل إلى إدارتها.

وقد غنى ملحم زين شارة البداية بعنوان “ضعف نظر” وهي من كتابة علي المولي وألحان محمود عيد وتوزيع جيمي حداد، إشراف وتوزيع بلاتينوم ريكوردز.