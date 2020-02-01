ماذا قالت والدة مريم حسين للشامتين بحبس ابنتها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت والدة الفنانة المغربية مريم حسين، أن ابنتها مظلومة ووجهت رسالة للشامتين قالت فيها إنهم راضون بقضاء الله وسيكون النصر حليفها.

وكتبت أم مريم عبر حسابها على "سناب شات" رسالة نقلتها صفحات فنية قالت فيها: "الله ينصرك يا قرة قلبي على الشامتين، الله المستعان الحمد لله ربي ما يسد باب ينفتح ببان الله ينصر بنتي على كل من ظلم بنتي غدا يبان الحق بإذن الله اللهم لك الحمد".

وأضافت: "اللي جالس يشمت في بنتي اقول له إحنا مؤمنين وراضين بحكم الله ارتاحوا الأمور طيبة والحمد لله وأنا أم مريم أقول لكم يا جالسين تشمتون والله إحنا مؤمنين وراضين لكن أقول وارجع بنتي مظلومة".

وقبل أيام أصدرت محكمة جنح دبي حكمها بشكل نهائي غير قابل للاستئناف، بإبعاد مريم حسين عن دولة الإمارات العربية المتحدة، وسجنها 3 أشهر وبراءة الإعلامي صالح الجسمي من التهم المنسوبة إليه.

وأبدت حسين اعتراضها على الحكم عبر حسابها الخاص على موقع" إنستغرام" مستخدمة خاصية" الاستوري"، وقالت:" اللي يشوف هذا الكلام يقول قاتلة قتيل أو مجرمة أو.. ما راح أقول غير حسبي الله ونعم الوكيل.. وربي يأخد حقي من الكل اللي يتدخلون بحياتي وهم مالهم دخل بحياتي".

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كما اعتذرت الفنانة المغربية مريم حسين للإعلامي الإماراتي صالح الجسمي بعد الحكم بحبسها بتهمة هتك العرض مع مغني راب أثناء احتفالات رأس السنة الميلادية.

وكتبت تقول عبر "تويتر": "أولا: لك جزيل الشكر على مسعاك الكريم يا أم فاهد وهذا من أصلك الطيب، ثانيا: بخصوص الاعتذار على راسي وهذي رسالتي بموجب اعتذار مباشر للأخ صالح وأتأمل يقبل اعتذاري ولي الشرف بالتواصل معاك يالقلب الكبير وأتمنى يسود الود معه".

وفي رسالة أخرى قالت الفنانة المغربية عبر تويتر: أتمنى يسود الود مع بوعبدالله والأمر يكون في صفحة النسيان. وأضافت: للعلم بنتي عيد ميلادها الثالث بعد أسبوع وأتمنى تكون سنة فرحة علي وعلى الجميع، مختتمة رسالتها بهاشتاق ‎‎#عام_التسامح.

يأتي ذلك وسط محاولات لتدخل الفنانة الإماراتية أحلام لإنهاء الخلاف الذي استمر قرابة العامين بين الثنائي.

ومع ذلك رفض الإعلامي الإماراتي الاعتذار والوساطة وأكد الاستمرار على ثباته في موقفه وعدم التنازل، وكتب في منشور عبر خاصية ستوري بموقع إنستغرام: "يشبه الأمير محمد بن سلمان الإخوة السعوديون بجبل طويق وأنا أشبه نفسي وعنادي بجبل خورفكان ذو الحجارة الصماء الكبيرة ثابت عند موافقي لا أتزحزح حتى لو وزنوني ذهبا.. لا تنازل. انتهى".

وبعدها أعلن الجسمي، القبض على الفنانة المغربية مريم حسين لتنفيذ الحكم الصادر بحقها وقال الجسمي في مقطع فيديو بثه عبر حسابه على موقع تويتر: إن مريم حسين أصبحت في عهدة الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والعقابية بدبي لتنفيذ الحكم الصادر بحقها، مردفا:" قُضي الأمر".