"هلا بالمجاز" يجمع عزيز مرقة وأدهم النابلسي في أمسية غنائية مميزة









اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: عاش جمهور مسرح المجاز في الشارقة مساء الأمس (الجمعة) لحظات لا تنسى خلال الحفل الغنائي الذي جمع الفنانين الأردنيين عزيز مرقة وأدهم النابلسي، على خشبة المسرح، الوجهة الثقافية والترفيهية المتكاملة والفريدة من نوعها في الشارقة، ضمن الموسم الجديد لأمسيات "هلا بالمجاز".

عزيز مرقة يطرب جمهور الشارقة

وكانت البداية بإطلالة الفنان عزيز مرقة الذي التقى جمهوره في إمارة الشارقة للمرّة الأولى، مفتتحاً الأمسية بأغنيته "مين قالك" التي وجدت طريقها لقلوب الحضور وتفاعل معها بشكل كبير، لينتقل بعدها إلى سيل أغنياته المميزة حيث قدّم "تذكرتك" التي أبدع فيها بإحساس وحضور لافت، ليواصل تألقه بـ"قريبة من القلب"، والأغنية الهادئة "أبكي"، ليشعل بعدها المدرجات بأغنية "سمعتك".

ولم يتوقف مرقة عن تقديم نمطه الفني الخاص "راز"، وهو موسيقى مبتكرة تدمج ما بين الروك والجاز، ليشدو لجمهوره بأغنية "بنت قوية"، ويرفع بعدها من وتيرة الإيقاع ويؤدّي أغنية الفنان المصري حكيم "جاني" التي أداها بتوزيع خاص وفريد، ليقدّم بعدها وللمرة الأولى على المسرح عمله الجديد "موالي"، التي رافقه الجمهور في غنائها.

ومع مطالبات كثيرة من الحضور قدّم باقة من أجمل أغنياته التي وجدت طريقها خلال السنوات الماضية لقلوب الجمهور حيث ودّع جمهوره على إيقاع"هي"، و"يا باي"، و"يا بنت الناس".

وفي مستهلّ الأمسية رحّب مرقة بالجمهور وشكرهم على حضورهم من مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة كما عبّر عن سعادته في الوقوف على مسرح المجاز بإمارة الشارقة للمرّة الأولى، مثمّناً جهود إدارة مسرح المجاز في إتاحة المجال للفنانين من مختلف أنحاء العالم للغناء ولقاء جمهورهم.

أدهم النابلسي .. صوت مشحون بالشجن

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أما قطب السهرة الثاني، فهو حكاية صوت جميل استطاع أن يحجز مكانة متقدمة في الصفّ الأول للغناء العربي، الفنان أدهم النابلسي الذي افتتح الأمسية برائعته "هو الحب" وقدمها بإبداع صوته وحضوره، ووجدت تفاعلاً كبيراً من الجمهور، ليتبعها بأغنية "مشتاق"، ويبدأ بعدها بتقديم أعماله القديمة والحديثة التي حظيت بشهرة واسعة حيث غنّى "نسخة منك"، و"لبعض خلقنا"، وأغنية "النهاية السعيدة".

وواصل النابلسي تقديم أعماله، حيث أبدع في أغنية "محرم على النسيان"، ومع هتاف الجمهور ومطالبات متكررة قدّم أغنية "حب سيطرة"، أتبعها بعمل جاء كتحية لدولة الإمارات والشارقة، حيث غنّى رائعة الفنان الإماراتي حسين الجسمي "كل ما نويت أنسى"، ليشدو بعدها بـ"كيف بحبك هيك" برقّة صوت وبراعة.

وعلى أنغام "حدك الكون" طاف النابلسي بجمهوره في جمال الكلمة واللحن، ليقدم بصوته وأداءه المميز أغنية الفنان التونسي صابر الرباعي "يا عسل"، تلاها بعملين رومنسيين "شدني غمرني" و"ما بشبع منك"، ليكون بعدها الجمهور على موعد مع مساحات صوت النابلسي بموال وأغنية "ما بلومك"، ليفاجئ الجمهور بتقديمه لأغنية الفنان اللبناني آدم "على بالي" التي أشبعها شجناً، لينتقل بعدها لعمله المميز "قصتنا خلصت"، ويودّع جمهوره بـ"هو الحب" مرّة أخرى.

وكان النابلسي قدّ عبّر عن سعادته بلقاء جمهوره على أرض الشارقة وتفاعلهم الكبير معه، مؤكداً أن وقوف الفنان على مسرح المجاز إضافة مهمة لمسيرته، شاكراً إدارة المسرح على التنظيم وحسن الاستقبال والحفاوة ودورهم الكبير في إتاحة الفرصة أمام الجمهور للاستمتاع بأعمال فنانينهم المفضلين.

وعقب انتهاء الأمسية نظّمت إدارة مسرح المجاز للقاءات للجمهور جمعتهم مع الفنانين خلف الكواليس، التقطوا خلالها الصور التذكارية وحصلوا على التواقيع الخاصة منهم.

يذكر أن مسرح المجاز استضاف مجموعة متنوعة من المواهب الموسيقية على مدار العامين الماضيين؛ بمن فيهم الأسطورة الموسيقية اليونانية ياني، وأسطورة الموسيقى اللاتينية خوليو إغليسياس، ونجوم الطرب العربي محمد عبده ومارسيل خليفة، ونوال الكويتية والفنان الإماراتي حسين الجسمي، والفنانة الشابة صاحبة الصوت العذب بلقيس، كما استضاف المسرح كلّاً من السوبر ستار راغب علامة، ومحبوب العرب محمد عساف، والفنان الكويتي نبيل شعيل، وشمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، والنجم العراقي ماجد المهندس، وغيرهم من النجوم.

