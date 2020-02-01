حسين الجسمي يحيي حفل انطلاقة "عربية السيدات 2020"

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"الخليج 365" من بيروت: يحيي الفنان الإماراتي حسين الجسمي، يوم غد الأحد على أرضية ملعب نادي الشارقة الرياضي – منطقة سمنان، حفل انطلاق النسخة الخامسة والأكبر من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة بمشاركة 78 نادياً من 18 دولة، يتنافسون ضمن 9 ألعاب حتى 12 من فبراير 2020.

وسيقدم الجسمي لجمهور الرياضة أغنية الدورة الخاصة "نساء العُرب"، التي تعبر في كلماتها عن واقع الرياضة العربية المتطور، ومكانة الشارقة كحاضنة لأهم المنافسات الرياضية، كما سيشهد الحفل تنظيم عدد من المشاهد الفنية الإبداعية التي تعرّف بالحدث الرياضي الأهم في المنطقة على صعيد رياضة المرأة إلى جانب سلسلة من عروض الأضواء الخاصة بهذه المناسبة.