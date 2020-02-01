القبض على “مريم حسين” في دبي لتنفيذ حكم بحبسها

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"الخليج 365" من بيروت: أعلن الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي، عن القبض على الفنانة المغربية مريم حسين لتنفيذ الحكم الصادر بحقها من محكمة دبي بالحبس شهرًا يليها الإبعاد عن دولة الإمارات.
وقال الجسمي في مقطع فيديو بثه عبر حسابه على موقع “تويتر”، إن مريم حسين أصبحت في عهدة الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية والعقابية بدبي لتنفيذ الحكم الصادر بحقها، مردفًا: ”قُضي الأمر“.
وطالب بعدم الخوض في هذا الأمر مجددًا، قائلاً: ”بالقبض عليها انتهى الأمر بالنسبة لي“، منوهًا بأن أي إجراء سيراه الجمهور على الساحة سيكون قانونيًا.
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