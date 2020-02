نتفليكس تفوز بحقوق عرض فيلم tick, tick...BOOM

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تويتر

"الخليج 365" من بيروت: إنضم لفريق عمل فيلم tick, tick…BOOM! ،المأخوذ عن مسرحية بنفس الإسم من تأليف جوناثان لارسون، كل من "جوشوا هنري" (See) المرشح لجائزة توني ثلاث مرات في دور "روجر"، و"برادلي وايتفورد" (The Handmaid’s Tale, Perfect Harmony) الفائز بجائزة إيمي في دور "ستيفن سوندهايم"، و"جوديث لايت" (The Politician, Transparent) الفائزة بجائزتي إيمي وتوني في دور "روزا ستيفنز".

وسيشارك هؤلاء النجوم إلى جوار الممثلين المُعلن عنهم من قبل مثل "أندرو غارفيلد" المرشح لجائزة الأوسكار والذي يؤدي دور "جون"، و"ألكسندرا شيب" التي تؤدي دور "كاريسا"، و"روبن دي خيسوي" في دور "مايكل"، و"فانيسا هادجنز" في دور "سوزان".

طاقم من النجوم في جميع المجالات

كذلك يشارك الملحن ومؤلف الأغاني والممثل "لين مانويل ميراندا"، الفائز بجوائز "توني"، "غرامي"، "إيمي" و"بوليتزر" في إخراج وبطولة الفيلم الذي تقدمه شركة Encores! Off-Center ومقرها في مركز مدينة "نيويورك"، عن مسرحية tick, tick…BOOM!

كما يتولى الكاتب الفائز بجائزة "توني"، "ستيفن ليفنسون" (Dear Evan Hansen، Fosse/Verdon)، إعداد السيناريو المستوحى من العرض المسرحي الأصلي الذي كتبه مؤلف مسرحية Rent الراحل "جوناثان لارسون"

يذكر أن "لارسون" هو الكاتب المسرحي الذي أبدع Rent، المسرحية الموسيقية الفائزة بالعديد من الجوائز، منها جائزة "توني" لأفضل مسرحية موسيقية في 1996. كما فازت Rent بإحدى جوائز "بوليتزر" للدراما في 1996، وهو نفس التكريم الذي حظيت به مسرحية Hamilton لـ "ميراندا" في 2016. لم تفُز بجائزة "بوليتزر" للدراما سوى تسع مسرحيات موسيقية. توفي "لارسون" بصورة مأساوية في الليلة السابقة على أول بروفة أداء للمسرحية خارج مسارح "برودواي". أخيرًا، استمر عرض مسرحية Rent على مسارح "برودواي" طوال 12 عامًا، لتحتل المركز 11 ضمن أكثر العروض المسرحية استمراريةً في تاريخ "برودواي".

الفيلم من إنتاج: "برايان غريزر"، "رون هوارد"، و"جولي أوه" لصالح شركة Imagine Entertainment، إلى جانب "لين مانويل ميراندا"

ويتولى الانتاج التنفيذي كل من "جولي لارسون"، "ستيفن ليفنسون"، و"سيليا كوستاس"

ويجري تطوير الفيلم بدعمٍ من "جولي لارسون"، شقيقة مؤلف مسرحية Rent الراحل "جوناثان".

أما تصميم الرقصات فيقوم به "ريان هيفنغتون" المرشح مرتين لجائزة غرامي

ملخص الحبكة

ويحكي فيلم tick, tick…BOOM!، الذي تدور أحداثه في 1990، قصة "جون" الملحن المسرحي الطموح الذي يعمل نادلًا بمدينة "نيويورك" بينما يعمل على كتابة مسرحية Superbia؛ التي يأمل أن تكون المسرحية الموسيقية الأمريكية العظيمة القادمة، وأن تمنحه أخيرًا الانطلاقة الكبرى التي ينشدها. يشعر "جون" كذلك بالضغط من رفيقته "سوزان"، التي سئمت من مواصلة توقف حياتها في انتظار تحقيق طموحات "جون" المهنية. في الوقت ذاته يتخلى "مايكل"، صديقه المقرب وشريكه في السكن، عن طموحاته الإبداعية في مقابل وظيفة مربحة في مجال الإعلان في شارع "ماديسون"، ويستعد للانتقال إلى سكن جديد. وبينما يقترب "جون" من عيد ميلاده الثلاثين، يغالبه القلق ويتساءل عما إذا كان حلمه يستحق الثمن الذي يدفعه.

وكانت شركة نتفليكس قد أعلنت فوزها بحقوق عرضه حصرياً بعد منافسة محمومة مع منصات منافسة.