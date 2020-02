جديد الدراما الكورية Tell Me What You Saw

اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: تبدأ محطة الكيبل الكورية OCN بعرض مسلسل جديد من إنتاجها بعنوان Tell Me What You Saw مساء اليوم المصادف الأول من فبراير، وهو مسلسل جريمة تشويقي تدور قصته حول شرطية شابة تدعى تشا سو يونغ (سوويونغ) تطمح بأن تصبح محققة كبيرة ولديها ذاكرة تصويرية، تحدث في بلدتها الصغيرة جريمة قتل فتأتي رئيسة فريق التحقيق هوانغ ها يونغ (جين سو يونغ) للقبض على القاتل. وعندما يظهر أنهم بصدد مواجهة قاتل متسلسل يعود للواجهة بعد توقف دام خمس سنوات، ينضم الى التحقيق محلل جنائي عبقري يدعى أوه هيون جاي (جانغ هيوك) الذي خسر كل شيء عندما اودى إنفجار تسبب به قاتل متسلسل بإنهاء حياة خطيبته، فإختفى عن الأنظار. وستتوفر حلقات الدراما الجديدة التي تعرض اسبوعياً رقمياً من خلال منصة Viki المتخصصة بعرض المحتوى الأسيوي. شاهد الإعلان التشويقي WATCH NOW

