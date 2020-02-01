شكرا لقرائتكم خبر عن 3 عروض مسرحية حققت الرقم القياسي في اعتذارات النجوم .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أيام قليلة ويفتح المسرح القومي أبوابه لجمهوره بالعرض المسرحي " هولاكو " للمخرج جلال الشرقاوي والذي تعثر لسنوات قبل خروجه للنور وحقق رقما قياسيا في اعتذارات النجوم لبطولته فقد بدأ العرض بترشيح محمود حميدة وخالد الصاوى ثم حسين فهمى ويسرا وليلى علوى، ثم رشح له الراحل فاروق الفيشاوى مع ماجد الكدوانى ثم انضمت رغدة وكمال ابورية لقائمة النجوم الذين رشحوا للعرض وبدأوا بروفات بالفعل علي المسرح القومي وكان معهم النجم عزت العلايلي ولكن كل هؤلاء لم يكملوا المشروع وهربوا قبل خروجه للنور ليخرج لنا قريبا بالفنان أشرف عبدالغفور والفنان أيمن الشيوي والفنانة عفاف شعيب .



اعتذرات النجوم عن المسرح

من ضمن العروض ايضا المتعثرة بسبب ترشيحات النجوم مسرحية " الارض " المأخوذة عن رواية تحمل نفس الاسم للروائي الكبير عبدالرحمن الشرقاوي فقد رشح لها الفنان السوري جمال سليمان ليجسد دور محمد ابوسويلم الذي جسده النجم الكبير الراحل محمود المليجي لكنه اعتذر بعد موافقة ثم تردد وانسحب ورشح من بعده عدد كبير من النجوم جميعهم يعتذرون إما خوفا من الشخصية والمقارنة وإما بعدا عن المسرح نفسه الذي يراه الكثيرمن الفنانين معطل لهم ومعوق لعملهم بالسينما والتليفزيون .



النجمة يسرا اعتذرت عن مسرحية هولاكو

من المسرحيات أيضا التي تضرب رقما قياسيا في الاعتذرات مسرحية " ديوان البقر " التي مفترضا أن يقدمها المخرج محمد فاضل علي خشبة مسرح الهناجر فقد رشح لها الكثير من الفنانين وبعد بروفات يعتذروا عنها آخرهم الفنانة فاطمة محمد علي التي اعتذرت قبل عرض المسرحية لانشغالها بتصوير مسلسل " بنت القبائل " مع المخرج حسني صالح .

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ديوان البقر" تأليف الكاتب الكبير محمد أبو العلا السلامونى، الذى استلهمها من كتاب "الأغانى" للأصفهانى، وهى حكاية منسوبة لفترة زمنية سيطرت فيها جماعات التطرف والظلام على المجتمع، فارضة جهلها وتخلفها منذ أكثر من ألف عام حاولت فيه إلغاء العقول، وخلق مجتمع "قطيعى"، كأنه مجموعة من الأبقار.

مسرحية " ديوان البقر " قدمها المخرج الكبير والفنان الراحل كرم مطاوع لأول مرة عام 1995 على خشبة مركز الهناجر للفنون وشارك في بطولتها الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة وأحمد حلاوة وعايدة فهمى وناهد رشدى والنص يتناول قضية الإرهاب وكيفية تغيير عقول الشباب، وبث الأفكار الهدامة والتشاؤمية وكراهية المجتمع فى عقولهم، من قبل الجماعات الإرهابية وتنامى الفاشية الدينية .