شكرا لقرائتكم خبر عن محمود الليثى يطرح أحدث أغانيه "يا بجح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب محمود الليثى أحدث أعماله أغنية "يا بجح" على "يوتيوب" وهى من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع أشرف البرنس وألحان محمد غنيم، وتقول كلمات الأغنية : علمت جارى أصول كارى سبق هو، اتاريه مليه الغل والحقد كان هو، لا عايزنى فى الدنيا اعيش ولا حتى اكل عيش، كأن فى الدنيا مفيش فى الدنيا غير هو، اه يا ناقص ياللى باصص لى فى جيبى، طب بناقص من اللى كان عامل حبيبى والندالة كتير دى عندك كتير دى عندك بالصفايح.

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من ناحية أخرى غنى محمود الليثى مؤخراً باللهجة البدوية أغنية باحتفالية "مصرنا" يوم الجمعة قبل الماضية، التى أقيمت على استاد القاهرة لدعم الدولة المصرية.

كان آخر أعمال محمود الليثى فى السينما فيلم "أنت حبيبى وبس" بطولة بوسى، محمد ثروت، إيمان السيد، أحمد حلاوة، صافيناز، نرمين ماهر ومن تأليف سيد السبكي، وإخراج أحمد البدرى، ودارت أحداث الفيلم فى إطار كوميدي حول الفنان المشهور "الليثي" الذي يضطر للزواج من بوسى، بعد أن اشترط جدهما فى وصيته زواجهما للحصول على الميراث والذى يبلغ خمسة مليون جنيه، ومع تطور الأحداث يتحول ارتباطهما إلى حب حقيق.

وعاش محمود الليثى نشاطاً غنائياً كبيراً فى ليلة رأس السنة، بعدما أحيا 4 حفلات غنائية دفعة واحدة احتفالاً بالعام الجديد 2020، الأولى مع رامى صبرى ووائل جسار، والثانية مع أحمد شيبة، والثالثة في التجمع الخامس مع مصطفي حجاج وأحمد شيبة وأوكا وأورتيجا.