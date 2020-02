شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قصة صورة آنا كارينا المتصدرة لبوستر حفل توزيع جوائز César والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر الملايين من عشاق السينما فى العالم إقامة حفل توزيع جوائز César لعام 2020 الذى يقام 28 فبراير الجارى فى فرنسا



بوستر الحفل

تتصدر بوستر حفل جوائز César لهذا العام النجمة العالمية آنا كارينا التى توفيت شهر ديسمبر الماضى بعد صراع مع مرض السرطان، وهى تعد واحدة من أهم الشخصيات الأسطورية فى السينما الفرنسية، وجاء وضع صورتها على بوستر الحفل تكريما لها ولمسيرتها الفنية الرائعة.

وكانت الصورة المتصدرة للبوستر هى بعدسة جورج دامبير والتقطت فى عام 1959 لمجلة "elle"، ولم تكن آنا كارينا عارضة الأزياء البالغة من العمر تسعة عشر عام تدرك فى ذلك الحين أنها ستلهم صناعة السينما بأكملها لاحقا.

يذكر أن آنا كارينا قدمت عدد هائل من الأعمال الفنية الناجحة ، و من أبرزها : " The Wedding Ring " و " The Salzburg Connection " و " The Musician Killer " و " Chinese Roulette " و " Olyan, mint otthon " و " L'ami de Vincent " و " Last Song " ، وغيرها.