شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. آخر عروض مسرحية "خيبتنا" فى موسمها الخامس وللسنة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنهى اليوم مسرحية "خيبتنا" للنجم محمد صبحى عروضها فى موسمها الخامس وللسنة الثانية، على أن تستأنف عروضها قريبا فى موسم جديد، وتعرض المسرحية على خشبة مسرح "محمد صبحى 1" بمدينة سما سنبل.

مسرحية "خيبتنا" تأليف وإخراج وبطولة الفنان الكبير محمد صبحى وبطولة سماح السعيد بمشاركة ندى ماهر بطلة مسرحية "غزل البنات" ولأول مرة الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، كما يشارك فى بطولة المسرحية كل من الفنانات ميرنا زكرى وعبير فاروق وربيعة رفيع والوجه الجديد حازم القاضى.

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تتناول مسرحية "خيبتنا" ما حدث ويحدث على الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمى فى علم الجينات والاستنساخ على المواطنين فى العالم العربى والأمريكى، وتدور المسرحية فى قالب كوميدى غنائى استعراضى يجسد فيها الفنان محمد صبحى شخصية الدكتور "يائس" العالم فى علم الجينات.

"خيبتنا" مسرحية صريحة فيها دعوة لقراءة التاريخ ومعرفة الماضى لرسم المستقبل بطاقة إيجابية عالية، لأن الإنسان بدون وطن يصبح مشتتا، لأننا نجاة للوطن والوطن لنا نجاة".

يذكر أن الفنان محمد صبحى ستخصص له ندوة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب يوم الاثنين 3 فبراير يتحدث فيها عن مسيرته ومشواره الفنى الملىء بالنجاحات.