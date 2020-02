شكرا لقرائتكم خبر عن من أجل الموسيقى..لوداكريس يتبرع بـ 75 ألف دولار لمدرسة في فلوريدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررالنجم العالمي لوداكريس أن يدعم إحدى المدارس الموجودة في فلوريدا علي طريقته الخاصة ولإظهار مدي حبه واهتمامه بالموسيقي بطرق مختلفة حيث تبرع لوداكريس البالغ من العمر ( 42 عاما ) بمبلغ 75 ألف دولار من أجلهم .



لوداكريس

فاجئ النجم العالمي لوداكريس طلاب المدارس الثانوية في فلوريدا بتقديمه عدد من الآلات الموسيقية والتي وصلت قيمتها الي 75000 دولار وهو بالتأكيد مبلغ ضخم، وقد تصدر لوداكريس الصحف بهذا الخبروالذي تداولته أيضا عدد كبير من المواقع الفنية و من أبرزها " revolt " .

وأكد النجم الشهير قائلا: " أنا أعلم جيدا أهمية تعلم الموسيقى، وهو أمر مهم بالنسبة لي " ، واستكمل كلامه قائلا: "هذه معدات بقيمة 75000 دولار، لتعليم الأولاد في المدرسة" .

يذكر أن مغني الراب الامريكي لوداكريس بدأ حياته الفنية عام 1998 و قدم عدد كبير من الأعمال الغنائية الناجحة ، و من أبرزها :" Act A Fool " و " Get Back " و" my chick bad " و " how low " و " one more drink " و " southern hospitality " ، و غيرهم .