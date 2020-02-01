شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عابد وصناع "لما بنتولد" ضيوف آخر أيام "جمعية الفيلم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف مهرجان جمعية الفيلم فى آخر أيامه صناع فيلم "لما بنتولد" على رأسهم الفنان عمرو عابد، والمخرج تامر عزت فى ندوة اليوم السبت يديرها الناقد محمد نبيل، ويسبقها عرض فيلم "لما بنتولد" ضمن فعاليات المهرجان فى دورته الـ46 .

فيلم "لما ينتولد" يعتمد على البطولة الشبابية ويضم من الفنانين عمرو عابد، ابتهال الصريطى، أمير عيد، بسنت شوقى، دانا حمدان، محمد حاتم، سلمى حسن، حنان سليمان وضيف شرف سامح الصريطى وتأليف الراحلة نادين شمس فى آخر سيناريوهاتها وإخراج تامر عزت وكلمات وألحان الأغاني أميرعيد موسيقى وتوزيع الاغاني شريف الهواري.

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ويتناول العمل 3 قصص مختلفة لكل قصة موضوعها الخاص، ومن ضمنهما قصة شاب يبحث عن الهجرة إلى الخارج مع رفض الأب لتلك الرغبة، ليحاول طوال الأحداث إقناعه إلى أن تحدث مفاجأة تجعله يغير طريقة تفكيره تمامًا، كما يحمل الفيلم قصة فتاة مسيحية، تخوض تجربة عاطفية مع شاب مسلم، ليقابلوا من خلال ذلك العديد من العقبات التي ستتحول لشكل واقعي في آخر الأحداث.

أعلنت إدارة مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ 46، عن الفنانين الذي سيتم تكريمهم في ختام فعالياته اليوم السبت، وهم: الفنان لطفي لبيب، المخرج داوود عبد السيد، السيناريست وحيد حامد، الموسيقار منير الوسيمي، مهندس الديكور نهاد بهجت، الناقد صلاح هاشم، كما سيتم تكريم عدد من أسماء الفنانين الراحلين وهم: الفنان علي الكسار، الفنان توفيق الدقن، أبوالسعود الابياري، المخرج ممدوح شكري.