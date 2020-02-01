شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام عن خلافاتها مع أصالة: مش هسامحها أبدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الصراع بين المطربتين أحلام وأصالة عاد من جديد، خاصة أن لديهما قاعدة شعبية كبيرة فى الوطن العربى، وهو ما يجعل الأضواء مسلطة عليهما طوال الوقت، حيث عادت أحلام للتصريحات الجريئة مرة أخرى عن علاقتها بالمطربة أصالة، حيث قالت فى أحد الحوارت الصحفية مؤخرا أنها لم تحرض الإعلامية الكويتية فجر السعيد ضد أصالة كما ادعت الأخيرة، مشيرة إلى أنها إذا حرضت فجر ضدها لماذا تصر أصالة أن تضع "لايك" حاليا على كل بوست تنشره فجر السعيد على مواقع التواصل الاجتماعى؟.

وأشارت أحلام خلال تصريحاتها الصحفية إلى أن أصالة خرجت من حياتها، وتأكدت من ذلك عندما أرسلت لها رسالة نصية قائلة: أنا مستحيل أحرض فجر السعيد ضدك هذا كلام فارغ.. فردت الأخيرة هليها قائلة: أنا متأكدة أنك حرضت فجر السعيد ضدى، وهذا أعتبرته قلة ذوق، ولذلك أصلة "out" .

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وبدأت قصة الخلاف بين أحلام وأصالة، عندما تمنت أصالة الدعاء بالشفاء للإعلامية فجر السعيد، بسبب أزمتها الصحية الأخيرة، مشيرة إلى أنها لا تحمل لها أى كره، ودخلت أحلام تشيد بموقف أصالة قائلة: "هذا نفس الكلام اللى دائماً أقوله لفجر عنك أنت ما فى منك طيبة وأصيلة وهذا سبب حبى لك اللى مستحيل ينتهى، شكراً على كلامك الطيب والدعاء لفجر دليل على طيب معدنك وأصلك".

ومن جانبها ردت أصالة على أحلام قائلة: "حلومة أنا بعرف ومتأكدة إنك بتحبينى وبتحبينى كتير.. بس ليش مرات بتجاكرينى يا حلومة يا حلومة والله ‏عذبتينى بهالسخن والبارد اللى صارلنا عايشين فيه تقريبا ربع قرن.. المهم الله يحفظك ويحفظ كل الطيبين ويشفى كل مريض".

وبعد رد أصالة، حذفت أحلام البوست الأمر الذى أثار استغراب المتابعين حول السبب، وبعد الهجوم من جمهور أصالة، أعلنت أحلام عن حظر الفنانة أصالة بالبلوك.