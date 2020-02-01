شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا ضيف شرف مهرجان أيام القاهرة للمونودراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق مهرجان أيام القاهرة الدولى للمونودراما فى دورته الثالثة تحت رعاية د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وبرئاسة د. أسامة رؤوف مؤسس المهرجان يوم 8 فبراير على خشبة مسرح مركز الهناجر للفنون بقاعة الدكتورة هدى وصفى، وذلك فى تمام السادسة والنصف مساء، بمشاركة أكثر من 15 عرضا من دول أوروبية وعربية وأفريقية من بينها فرنسا وكوت ديفوار وعمان والكويت.

وأوضح د.أسامة رؤوف مؤسس ورئيس المهرجان أن دولة روسيا سوف تحل ضيف شرف الدورة الثالثة بمناسبة عام الثقافة المصرية الروسية 2020 وأن اللجنة التنفيذية للمهرجان تعمل على قدم وساق لتنهي التحضيرات النهائية للدورة الحالية، مشيرا إلى أن إدارة المهرجان ولجنته التنفيذية تبذل كل الجهود لخروج المهرجان بالشكل اللائق الذي يعكس الصورة المشرفة لمصر التي تحتضن كافة المبدعين من جميع أنحاء العالم.

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واختتم رؤوف تصريحه بأن كل تفاصيل الدورة الثالثة سوف تعلن بالمؤتمر الصحفي المزمع عقد قريبا وتضم اللجنة التنفيذية للمهرجان كلا من المخرج محمد جبر منسق عام المهرجان و د. ماريان باقي المدير الاداري للمهرجان.

أيام القاهرة للمونودراما تتكون لجنته العليا من الناقد الكبير الأستاذ الدكتور حسن عطية و النجم الكبير سامح الصريطي ومهندس الديكور الأستاذ الدكتور أحمد عبد العزيز والكاتب والباحث الدكتور محمد أمين عبد الصمد و برئاسة المخرج المسرحى أسامة رؤوف مؤسس ورئيس المهرجان.

يذكر أن المهرجان كرم فى دورتيه السابقتين الفنانين سيد رجب وصفية العمري و كرم مجموعة كبيرة من رموز المسرح العربي منهم الدكتور عبد الكريم برشيد من المغرب و الأستاذ جواد الأسدي من العراق و كرم أسماء الراحلين نور الشريف و الدكتورة نهاد صليحه و غيرهم و شارك في الدورات السابقة من الدول العربية و الأجنبية الاردن و فلسطين والسعودية و فرنسا و ليبيا و غيرها.