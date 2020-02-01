عبير صبري تنصح جمهورها:"اشربوا فيتامين سي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر: وجهت الفنانة عبير صبري، نصيحة لمتابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بكيفية التعامل مع الشتاء، وخاصة خلال هذه الأيام. ونشرت عبير، صورة لها عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت: "اشربوا فيتامين سي كتير اليومين دول". وتشارك عبير صبري، في بطولة مسلسل"الأخ الكبير" الذي تعرض حلقاته خلال الأيام الحالية على قناة"سي بي سي"، والعمل ينتمي لنوعية أعمال الـ45 حلقة من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة محمد رجب، آيتن عامر، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكي، محمود حجازي، إيهاب فهمي، رندا البحيري، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، حمادة بركات وعدد من الفنانين.

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