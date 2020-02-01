شيكو: "أشرف عبد الباقي صنايعي مسرح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

وجه الفنان شيكو، الشكر للفنان أشرف عبد الباقي بعد مشاهدته لمسرحية"جريمة في المعادي" أمس بصحبة صديقه هشام ماجد، والتي تعرض على مسرح الريحاني بشارع عماد الدين.

ونشر شيكو، صورته مع أشرف وأبطال المسرحية، عبر حسابه على"إنستجرام"، وعلق: "إمبارح أنا وهشام، روحنا مسرحية جريمة في المعادي .. ساعتين ونص من الضحك المتواصل من كل حاجة في المسرحية .. مش بس التمثيل لكن الإخراج والديكور والصوت والإضاءة!، لازم تروحوا وتتفرجوا على كوميديا محترمة وجديدة وغير متوقعة".

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وأضاف: "شكرًا العبقري أشرف عبد الباقي، صنايعي المسرح بكل ما تحمله الكلمة من معاني.. شكرًا الكاست العالمي وشكرًا الكرو المحترف..اتبسطنا أوي أوي اوي".

المسرحية بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وإخراج أشرف عبد الباقي، وترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي.