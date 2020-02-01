هشام ماجد عن "جريمة في المعادي": "من أحلى الحاجات اللي شفتها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

حرص الفنان هشام ماجد، على تلبية دعوة الفنان أشرف عبد الباقي لحضور مسرحية"جريمة في المعادي" بمسرح الريحاني بشارع عماد الدين.

ونشر هشام ماجد، صورة تجمعه مع أشرف وأبطال المسرحية، عبر حسابه على"إنستجرام"، وعلق: "تشرفت أمس بتلبية دعوة أستاذي أشرف عبد الباقي بحضور العرض المسرحي "جريمة في المعادي" .. حابب أقولكم إن دي من أحلى الحاجات اللي شفتها في حياتي.. ساعتين من الضحك بلا توقف..الضحك بس مش من الممثلين لأ إنت هتضحك من مهندس الصوت والعمال والديكور والاكسسوار والمخرج والمساعدين وكل حاجة (هتفهموا لما تروحوا)".

Advertisements

وأضاف: "عرض مبهر من أول الفكرة المجنونة لكل تفصيلة متعوب فيها بجد .. مبروك المبدع أشرف عبد الباقي ومبروك فريق المسرحية المرعب.. كله يروح المسرحية على ضمانتي، مش هنشوف حاجات من دي كتير".

المسرحية بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وإخراج أشرف عبدالباقي، وترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي.