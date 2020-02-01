- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:
حرص الفنان هشام ماجد، على تلبية دعوة الفنان أشرف عبد الباقي لحضور مسرحية"جريمة في المعادي" بمسرح الريحاني بشارع عماد الدين.
ونشر هشام ماجد، صورة تجمعه مع أشرف وأبطال المسرحية، عبر حسابه على"إنستجرام"، وعلق: "تشرفت أمس بتلبية دعوة أستاذي أشرف عبد الباقي بحضور العرض المسرحي "جريمة في المعادي" .. حابب أقولكم إن دي من أحلى الحاجات اللي شفتها في حياتي.. ساعتين من الضحك بلا توقف..الضحك بس مش من الممثلين لأ إنت هتضحك من مهندس الصوت والعمال والديكور والاكسسوار والمخرج والمساعدين وكل حاجة (هتفهموا لما تروحوا)".
وأضاف: "عرض مبهر من أول الفكرة المجنونة لكل تفصيلة متعوب فيها بجد .. مبروك المبدع أشرف عبد الباقي ومبروك فريق المسرحية المرعب.. كله يروح المسرحية على ضمانتي، مش هنشوف حاجات من دي كتير".
المسرحية بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وإخراج أشرف عبدالباقي، وترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي.
كانت هذه تفاصيل خبر هشام ماجد عن "جريمة في المعادي": "من أحلى الحاجات اللي شفتها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.