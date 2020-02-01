قبل انطلاقها بساعات.. أحمد السعدني يعلق على مباراة الأهلي والهلال السوداني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

حرص الفنان أحمد صلاح السعدني، على التعليق على مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا، وذلك قبل انطلاقها بساعات والمقرر إقامتها في الساعة التاسعة مساء اليوم السبت.

وكتب السعدني، عبر حسابه على"تويتر": "إحنا رايحين نكسب مش نتعادل إن شاء الله.. إفريقيا يا أهلي".

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ويشارك أحمد صلاح السعدني، رمضان المقبل بمسلسل "لعبة النسيان" الذي تخوض بطولته دينا الشربيني ورجاء الجداوي وعلي قاسم ومن تأليف تامر حبيب ومن إخراج هاني خليفة.

"لعبة النسيان" تدور أحداثه حول امرأة تنتمي للطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، والمسلسل مأخوذ من فورمات إيطالية .