تعرف على موعد عرض مسرحية"حزلقوم" لأحمد مكي بالسعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر":
أعلنت "كايرو شو" المنتجة لمسرحية "حزلقوم" للفنان أحمد مكي، أن عرضها يبدأ يوم الأربعاء المقبل 5 فبراير 2020 على مسرح أبو بكر الشدي، في العاصمة السعودية الرياض.
وأوضح المخرج مجدي الهواري الشريك المؤسس لـ"كايرو شو"، في بيان صحفي، أن مسرحية "حزلقوم" ستعرض ضمن فعاليات شتاء الرياض، ولمدة أربعة أيام على خشبة مسرح أبو بكر الشدي بمنطقة بوليفارد في أول ظهور مسرحي لنجم الكوميديا أحمد مكي، بعد النجاح الكبير الذي حققه بتلك الشخصية في الدراما والسينما.
وأشار الهواري إلى أن أحمد مكي وصل بالفعل إلي الرياض ليبدأ بروفات يومية مكثفة استعدادا لانطلاق العروض، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة الترفيه بقيادة المستشار تركي آل شيخ، لتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لنجاح هذا العرض، وكافة العروض الأخرى، لافتا إلى أن ذلك يعكس الإرادة القوية والرغبة الصادقة من المملكة في تحقيق طفرة ثقافية وفنية غير مسبوقة.
ومن المقرر أن تعقد أسرة العمل موتمرا صحفيا يوم الاثنين المقبل، لكشف كافة التفاصيل النهائية والاستعدادات لانطلاق عروضها.
مسرحية "حزلقوم" إخراج كريم سامي، ويشارك مكي البطولة نخبة من نجوم الكوميديا علي رأسهم: بيومي فؤاد، ومحمد سلام، وسليمان عيد، وميرنا جميل.
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