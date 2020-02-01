تراند اليوم : فنانة شهيرة تفاجئ الجميع بارتداء الحجاب: «بدعي عليكم»



أثارت الفنانة البحرينية الشهيرة شيلاء سبت ، حالة من الجدل بين متابعيها علتى موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" عقب نشر صورتها مرتدية الحجاب.

وعلقت على صورتها التي نشرتها عبر خاصية "استوري"، قائلة :«قاعدة أدعي عليهم واتحسب من يوم ورايح أي حد يبط جبدي بفرش سجادتي وبقابل القبلة وبدي واتحسب»، مشيرة إلى أنها التزمت الصمت كثيرًا إزاء الهجوم والانتقادات التي توجه لها، لكنها لن تصمت بعد الآن أو تسامح أحد.

وكانت الفنانة البحرينية، وجهت مؤخراً السباب لمنتقديها إزاء ما تعرضت له من هجوم عليها بعد ظهورها في لقاء متلفز ولم تستطع حبس دموعها وأجهشت بالبكاء بعد عرض صورة جمعتها بمدرب البوكسينيج الخاص بها والذي توفي في عمر صغير.





