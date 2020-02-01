Fast and Furious 9 يشعل المنافسة بين جون سينا وفان ديزل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 1 فبراير 2020 04:44 مساءً - تصدر الإعلان الرسمي لفيلم Fast and Furious 9 وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن ظهر به نجم WWE المصارع الأمريكي جون سينا.

وتمكن الأخير من سرقة الأضواء من نجم الفيلم، الذي سيعرض بجزئه الـ9 في 22 مايو المقبل، فان ديزل.



الإعلان الرسمي لـFast and Furious 9



وبحسب الفيديو، يؤدي جون سينا دور لص، قاتل، سائق عالي الأداء في الفيلم، فيما يعيش فان ديزل وميشيل رودريجيز، في مزرعة ويقومان بتربية ابن توريتو، براين، الذي سمي تيمنا باسم الشخصية التي لعبها الراحل بول ووكر.

يشار إلى أنه مع بدء تصوير Fast and Furious 9 إنتاج شركة Universal، ترددت شائعات مفادها أن الجزء الجديد سيعيد تقديم شخصية النجم الراحل بول ووكر، إلا أن شركة الإنتاج لم تنف أو تؤكد الخبر.

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