شاهد.. والدة حلا الترك تنهار بالبكاء: أتعرض للتهديد والابتزاز من قبل امرأة.. ومعلقون يكشفون هوية المقصودة

انهارت منى السابر والدة الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، بالبكاء وقالت إنها تعرضت للتهديد والابتزاز من قبل امرأة قال معلقون إنها مها الترك والدة طليقها المنتج البحريني محمد الترك وجدة أولادها.

ونشرت السابر مقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“ قائلًة إنها لا تريد سوى أولادها، مشددًة على أن ظهورها لم يأت لكسب تعاطف ولكن لأنها امرأة تحب الحق ولا تريد سوى حقها فقط.

وأشارت طليقة المنتج محمد الترك قائلًة: إنها لا تخاف من ظهور ابنتها حلا أو أي أحد من أولادها ”لايف“ والحديث في أي شيء منوهًة أنهم أولادها مهما حدث لأنها حملت بهم 9 أشهر وأنجبتهم وتعبت عليهم رغم انشغالها في العمل.

وأردفت والدة حلا الترك: ”لا أخاف إلا من الله الذي خلقني ويكفي ابتزاز وتهميش وتعدي نحن في 2020 والدنيا تغيرت هل يجب أن أذهب إلى بلد أوروبي لكي أطالب بحقي؟“.

وأكدت منى السابر أنها تعرضت للكثير من الظلم إلا أنها لم تُخطئ في حق أحد، مبينًة: ”هناك أشياء كثيرة بداخلي لا أستطيع الحديث فيها لأن الكلام محسوب عليّ ولم أظلم أحدًا إطلاقًا“.

وأجهشت منى السابر بالبكاء قائلًة: ”ما بدي شيء إلا أولادي تعرضت للتهديد مرارًا لإبعادي عن أبنائي وتشويه صورتي أمامهم وأيضًا لمحاولات ابتزاز“.

وبشأن المرأة التي قصدتها في حديثها قالت إن تلك المرأة عاشت إلى جانبها 10 سنوات وفوجئت بسلوكها الغريب تجاهها مؤخرًا مختتمة أنه يتم تهديدها بخروج أبنائها عن صمتهم والظهور في بث مباشر ليهاجمونها.

وكانت محكمة بحرينية أصدرت حكمًا نهائيًا بشأن حضانة حلا الترك حيث منحتها المحكمة حرية الاختيار بأن تعيش مع والدها أو تختار الاستمرار مع والدتها وذلك بعد بلوغها سن الرشد واختارت حلا العودة إلى الحياة مجددًا مع والدها بعدما تصالحت معه.