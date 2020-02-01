بالفيديو: صالح الجسمي يكشف تفاصيل مثيرة عن قضيته مع مريم حسين.. هذا ما كانت تفعله في قاعة المحكمة

روى الإعلامي صالح الجسمي كواليس لأول مرة عن قضيته مع الفنانة مريم حسين، التي انتهت فصولها بصدور حكم نهائي بسجنها لمدة شهر مع ترحيلها خارج الإمارات.

وأوضح في مع برنامج “ET بالعربي”، أن مريم حسين كانت تأتي إلى جلسات المحكمة بصحبة ابنتها، وأنها في إحدى المرات ادعت أنها حامل وطلبت من القاضي أن تجلس، مشيراً إلى أن القاضي أعطاها أدنى العقوبات.

وأشار إلى أنه قبل أن يرفع أي دعوى ضدها، اتصل بها هاتفياً وطلب منها أن تعتذر عن الفيديو الذي سبب المشكلة وأن تغلق حساباتها على مواقع التواصل.

وعلق على الصورة التي أطل فيها بصحبة مريم حسين وزوجها السابق فيصل الفيصل، قائلا إن الفنانة المغربية اتصلت به أكثر من مرة على مدار أسبوعين، ودعته إلى حفل زفافها وهذه الصور من تلك المناسبة.