بالفيديو: رامي عياش يتعرض للانتقاد ويتهم بالغرور بسبب تصرفه مع هذا المعجب

تناقل الناشطون على مواقع التواصل فيديو للفنان الللبناني رامي عياش أثناء توجهه إلى أحد الأماكن العامة وأثار الجدل بردة فعله بعد أن اقترب منه أحد الأشخاص وسأله باللغة الإنكليزية إن كان مغنياً.
ولم يكن من الفنان إلا أن أجابه: “أنا راقص”. وهو ما طلق موجة من الانتقادات حيث رأى بعض المتابعين أن إجابة الفنان تعبر عن الغرور فيما اعتبر آخرون أنها إجابة عفوية وطريفة.
وحقق المقطع على أحد الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” أكثر من 18 ألف مشاهدة.
ويشار إلى أن رامي لفت الأنظار مؤخراً بإطلالاته الأنيقة جداً والتي أظهرها من خلال صور نشرها على حسابه الخاص على التطبيق. وأبدى الكثير من المتابعين إعجابهم بأسلوبه الجديد حيث لفتوا إلى أنه تحول إلى عارض أزياء.
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