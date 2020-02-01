هيفاء وهبي تواصل تصوير "أسود فاتح" لتلحق بالسباق الرمضاني

تواصل الفنانة هيفاء وهبي تصوير باقي مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الجديد "أسود فاتح"، والذي من المقرر أن يتم طرحه خلال الموسم الرمضاني المقبل.
يشار إلى أن "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، شريف سلامة، أحمد فهمى،
يذكر أن شاركت النجمة هيفاء وهبي ضيفة شرف فى مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد وإخراج أحمد الجندى، حيث ظهرت خلال حلقتين فى العمل.
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