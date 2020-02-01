هيفاء وهبي تواصل تصوير "أسود فاتح" لتلحق بالسباق الرمضاني

تواصل الفنانة هيفاء وهبي تصوير باقي مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الجديد "أسود فاتح"، والذي من المقرر أن يتم طرحه خلال الموسم الرمضاني المقبل.

يشار إلى أن "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، شريف سلامة، أحمد فهمى،

روجينا، صبرى فواز، معتصم النهار، فراس سعيد، رانيا منصور، نانسى صلاح، ناصر سيف، حنان سليمان، سلوى عثمان، نبيل نور الدين، أحمد الشامى، محمد الصاوى، عمر السعيد، حسام الجندى، ميرا العدل ، رامى الطمبارى، حسن عيد، مصطفى يوسف، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.يذكر أن شاركت النجمة هيفاء وهبي ضيفة شرف فى مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد وإخراج أحمد الجندى، حيث ظهرت خلال حلقتين فى العمل.