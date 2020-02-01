وجهت الفنانة ناهد السباعي، إلى هدير محمد الشهيرة بـ "زلابية" بعد التنمر عليها وعلى صور خطوبتها مما ادى إلى فسخها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
وكتبت ناهد عبر حسابها قائلة : "افتكرت هبة قوي لما
وتابعت : "كل بنات العالم لو حطوا ميك اب مش حلو هيغير شكلهم و انت اصلا حلوة و يامه ممثلين اتعرضوا للتنمر علي شكلهم زيك واكتر وانا واحده منهم.. ثقي في ربنا انه شايلك الأحسن لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع و فرحك اللي جاي انا هتعزم عليه ونعملك احلي ليلة لأحلي بنوته".
كانت هذه تفاصيل خبر ناهد السباعي لـ "زلابية" : فرحك اللي جاي انا هتعزم عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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