ناهد السباعي لـ "زلابية" : فرحك اللي جاي انا هتعزم عليه

وجهت الفنانة ناهد السباعي، إلى هدير محمد الشهيرة بـ "زلابية" بعد التنمر عليها وعلى صور خطوبتها مما ادى إلى فسخها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتبت ناهد عبر حسابها قائلة : "افتكرت هبة قوي لما

شوفت زلابية الحلوة.. بصي يا قمر الراجل الي ميحبكيش من جواكي قبل براكي يبقي ميستهلش قلبك الابيض ده، هبة معملتش عمليات تجميل هبة شالت الحسنة وحطت ميك اب حلو زيك بالظبط".وتابعت : "كل بنات العالم لو حطوا ميك اب مش حلو هيغير شكلهم و انت اصلا حلوة و يامه ممثلين اتعرضوا للتنمر علي شكلهم زيك واكتر وانا واحده منهم.. ثقي في ربنا انه شايلك الأحسن لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع و فرحك اللي جاي انا هتعزم عليه ونعملك احلي ليلة لأحلي بنوته".