خاص الفن-أكرم حسني يتزوج ويزو..وما علاقة أحمد فهمي؟

ميرنا وليد - بيروت - يستعد الممثل ​أكرم حسني​ لتصوير مسلسله الجديد "تيمون وبومبا" الذي يقدمه بصحبة الممثل أحمد فهمي والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث تشهد الأحداث زواج أكرم حسني من الممثلة "ويزو" – نجمة مسرح مصر- وهي شقيقة أحمد فهمي لتحدث العديد من المفارقات الكوميدية بين الثلاثي بسبب هذا النسب.

مسلسل تيمون وبومبا" تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداثه في حلقات منفصلة المتصلة التي تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، وهو بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني اضافة إلى مشاركة الممثل بيومي فؤاد والممثلة ويزو، مع ظهور العديد من الممثلين كضيوف شرف جاري الاستقرار على اسمائهم.

ويعود أكرم حسني بـ"تيمون وبومبا" إلى الدراما بعدما غاب عن رمضان الماضي حيث قدم آخر أعماله مسلسل "الوصية" تأليف أيمن وتار، ومصطفى حلمي، وإخراج خالد الحلفاوي، وشارك في بطولته أحمد أمين، وريم مصطفى، وبيومى فؤاد وعارفة عبد الرسول وعدد من ضيوف الشرف خلال الحلقات.