زوج الصحفية الراحلة رحاب بدر يكشف الحقيقة كاملة حول وفاتها

ميرنا وليد - بيروت - خرج أيمن عبد المنعم - زوج الصحفية الراحلة ​رحاب بدر​- عن صمته بعد استفافته من صدمة خبر وفاتها أول أمس الخميس، ليوضح بعض الأمور المغلوطة المتاولة حول وفاتها خاصة بعدما اجزم الجميع أن زوجته انتحرت وأن جثمانها وجوده في منزلها معلق في مروحة مؤكداً أن زوجته لم تنتحر وكل ما قيل حول ذلك غير صحيح.

وأرسل أيمن عبد المنعم رسالة إلى أحد الأصدقاء المشتركين بينه وبين زوجته الراحلة وتدعى هويدة جاء فيها:"خبر انتحار رحاب غير صحيح أبداً، وجاري مقاضات كل من أصدر شائعات..رحاب عمرها ما أخدت علاجات للأكتئاب ومفيش عندنا ولا مراوح ولا جنشات بالسقف الموضوع جنائي حرامي دخل يسرق وانا مسافر."

وأضاف زوج الصحفية الراحلة :"اللي بينتحر مبيشتريش أكل وشيكولاته وبيبسي وتكلمني تهز معايا وتتفق معايا أنها هتاكل وتطلبني نتكلم لحد ما تنام لاني مكنتش بالقاهره وتسيب الأكل ومتفتحهوش أصلا..رحاب كانت رجلها علي الأرض واقفه مش متعلقه ومش في جنش ولا مروحه ولا غيره..رحاب كانت بتتمني تسافر تعمل عمره وده كان هيتم قريب..وفوق كل ده ابنها كان أهم شئ في حياتها..وتفاصيل كتير اووي هحكيها في وقتها وهيتم مقاضاة كل من قرر يألف ويكتب اي كلام ليعمل سبق".

وأرسل أيمن عبد المنعم آخر صورة جمعته بزوجته الراحلة وتبدو فيها طبيعيه والضحكة على وجهها حيث قال:"أخيرا دي اخر صوره لينا مع بعض قبل الوفاه بيوم والعاقل يقول هل دي واحده هتسيبني وتروح تنتحر؟"

وشهد اليومين الماضيين تأكيد من الصحفيين والمتابعين للقصة أن رحاب بدر توفت منتحرة بعدما وجدوا جثمانها معلق فى مروحة داخل غرفة نومها وهو ما نفاه زوجها فى رسالته، وأن التحقيقات مستمرة لكشف ملابسات الواقعة