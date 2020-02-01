الفن يكشف عن دور سهر الصايغ في "قوت القلوب"

ميرنا وليد - بيروت - تواصل الممثلة المصرية ​سهر الصايغ​ تصوير دورها في مسلسل "​قوت القلوب​" مع الممثلة ماجدة زكي والمقرر انطلاق عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تجسد سهر في العمل شخصية ابنة ماجدة زكي وشقيقة محمد أنور، وتحدث العديد من المواقف الاجتماعية في الأسرة ويتم تناولها بحس كوميدي.

مسلسل "قوت القلوب" تأليف محمد الحناوي وإخراج مجدي أبو عميرة، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة ويشارك في بطولته إلى جانب ماجدة زكي خالد زكي، إسلام جمال، محمد أنور، رانيا فريد شوقي، فراس سعيد، نورهان، غفران، ديانا هاشم وسمر علام وآخرون.

ومن ناحية أخرى تصور سهر مسلسلين آخرين للعرض في شهر رمضان المقبل وهما "النهاية" مع يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف واخراج ياسر سامي، وبدأت مؤخراً "حب عمري" الذي تقدم فيه دور البطولة مع هيثم شاكر والعمل تأليف فداء الشندويلي وإخراج عبد العزيز حشاد.