هذه تفاصيل الوداع الأخير للفنانة مجدلا

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن أوردنا لكم خبر وفاة الفنانة اللبنانية ​مجدلا​ مكرزل مساء أمس الجمعة، بعد صراع مرير مع المرض، نورد لكم تفاصيل الدفن والعزاء.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الثانية عشرة والنصف ظهر يوم غد الأحد، في كنيسة مار أنطونيوس في الكحالة ثم ينقل جثمانها إلى كنيسة سيدة الخلاص في جديتا، حيث تقام صلاة وضع البخور عند الثالثة بعد الظهر ويوارى في الثرى في مدافن العائلة في جديتا.

وتقبل التعازي قبل الصلاة وبعدها في صالون كنيسة مار أنطونيوس في الكحالة ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، وبعد الدفن في صالون كنيسة سيدة الخلاص في جديتا لغاية الساعة السادسة مساء، ويوم الاثنين 3 شباط في صالون كنيسة مار أنطونيوس في الكحالة ابتداء من الساعة الحادية عش قبل الظهر ولغاية الساعة السابعة مساء، ويوم الثلثاء 4 شباط في صالون سيدة الخلاص في جديتا ابتداء من الساعة العاشرة عش قبل الظهر ولغاية الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر.