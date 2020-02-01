هكذا يستعد بهاء سلطان لاستقبال طفله الرابع

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري ​بهاء سلطان​ داعاءً على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي ورد فيه :" "أرزق بمولود يوم الأحد بإذن الله "محمد".. اللهم أنبتة نباتًا حسنًا واجعله قرة عين لوالديه واحفظه وبارك لنا فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى..اللهم اجعله من الهداه المهتدين غير الضالين ولا المضلين.. اللهم حبب إلية الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان واجعله من الراشدين".

وأضاف: "اللهم احفظه بعينك التي لا تنام.. اللهم طهر قلبه اللهم حصن فرجه اللهم حسن أخلاقه وأملأ قلبه نورًا وحكمة.. اللهم اجعلني وأولادي من الموفقين للخير والرشد والصواب بطاعتك والمحال بينهم وبين الذنوب بقدرتك.. التاركين لكل معصية (اللهم أمين)".

ويأتي هذا الدعاء قبيل استقبال بهاء طفله الرابع المنتظر يوم غد بعدما رزق بـ3 أطفال بينهم ابنتيه التوأم كاندي وكادي فى كانون الثاني/يناير 2015، ولفت بهاء إلى أن الابن المنتظر سيكون اسمه محمد.

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