بالفيديو- خلود عمر تكشف سرقة حسن الشاكوش لمحمد حماقي

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة المصرية ​خلود عمر​ فيديو تؤدي فيه أغنية "حاجة مستخبية" للفنان المصري ​محمد حماقي​، ومهرجان "بنت الجيران" للفنان المصري حسن شاكوش عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وأظهرت من خلاله سرقة حسن شاكوش لحن "حاجة مستخبية" مع تغيير الكلمات الخاصة بالأغنية.

وقام مديّن، ملحن أغنية حماقي، بتوكيل محامٍ لرفع قضية على حسن شاكوش لسرقته لحن الأغنية واستخدامها من دون الرجوع إليه، مشيرا إلى أنه لا بد من وضع حدّ لهذه الأزمة التي تتكرر كثيرًا بسبب المهرجانات.

الجدير ذكره أن أغنية "حاجة مستخبية" من كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع أحمد إبراهيم، والفيديو كليب من إخراج كوستاس إيفانوف.

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