نادين نسيب نجيم : لن أتردد في مغادرة لبنان لأجل هذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - تصدرت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ غلاف مجلة "فوغ" بنسختها العربية، لعدد شهر شباط/فبراير الحالي ، وذلك في العدد المخصّص للنساء العاملات.

وظهرت نجيم على الغلاف بإطلالتين الأولى رسمية معاصرة، والثانية كلاسيكية، ونشرت المجلة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الغجتماعي صوراً للغلاف، وأرفقتها بتعليق أوردت فيه مقتطفات من المقابلة التي تحتويها المجلة مع نجيم.

وقالت:"تعشق النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم لقب الأم، وتفضله عن كل ألقابها الأخرى، حيث تعلق على حبها لطفليها قائلةً: "من أجلهما قد أتخلى عن أي شيء حتى مهنتي". وتعترف الممثلة اللبنانية بأنها لن تتردد في مغادرة وطنها ووقف أعمالها بسبب الأزمة المشتعلة حالياً في لبنان، لأنها تضع مصلحة عائلتها أولاً، فتقول: "صحيحٌ أنني لا أزال أقيم اعتباراً لحياتي المهنية وأفكر في الفرص التي قد أخسرها إن قررت مغادرة لبنان، إلا أنني لن أتوانى عن المغادرة إن تطلبت حماية أطفالي ذلك".

وفي اول تعليق على طلاقها قالت نجيم:"لم أعتبر طلاقي دماراً أو انهياراً وإنما بداية جديدة لحياة جديدة".